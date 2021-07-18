У Черкасах стався конфлікт зі стріляниною, дві людини постраждали
У Черкасах сталася стрілянина поблизу магазину "Лісовий". В результаті стрілянини двоє чоловіків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкас.
Близько 15:00 між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет та почав стріляти у бік опонентів. Після цього стрілок втік до лісу.
"Внаслідок стрілянини двоє чоловіків госпіталізовані до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови", - розповіли в поліції.
Правоохоронці з допомогою батальйону спецназу та кінологів розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.
"Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України... На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі", - додали в поліції.
Поліція також опублікувала відео, на якому зафіксований конфлікт і стрілянина: