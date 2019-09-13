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В Черкассах полицейских подозревают в избиении задержанного

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 15:34
В Черкассах полицейских подозревают в избиении задержанного
Фото: пострадавший (dbr.gov.ua)

Сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения правоохранителям

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили двум оперуполномоченным Черкасского отделения полиции о подозрении в избиении задержанного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным ведомства, двое сотрудников Черкасской полиции задержали местного жителя и в наручниках отвезли на территорию кладбища. Прибыв на кладбище правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары, которые привели к его травмированию.

Отмечается, что сейчас сотрудникам полиции сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, а именно превышение власти или служебного положения, совершенное группой, что сопровождалось насилием, применением оружия или спецсредств.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет". - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР подозревают двух сотрудников Службы безопасности Украины в пытках и жестоком обращении с задержанным. Поводом для расследования стало сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование в отношении 5 сотрудников патрульной полиции по подозрению во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами метро. Один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог.

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