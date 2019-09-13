У Черкасах поліцейських підозрюють в побитті затриманого

Фото: постраждалий (dbr.gov.ua)

Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу правоохоронцям

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили двох оперуповноваженим Черкаського відділення поліції про підозру в побитті затриманого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними відомства, двоє співробітників Черкаської поліції затримали місцевого жителя та в кайданках відвезли на територію цвинтаря. Прибувши на цвинтар правоохоронці завдали потерпілому численні удари, що призвели до його травмування.

Зазначається, що наразі співробітникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, а саме перевищення влади або службового становища, вчинене групою, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї чи спецзасобів.

"У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР підозрюють двох співробітників Служби безпеки України у катуванні та жорстокому поводженні із затриманим. Приводом для розслідування стало повідомлення голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура Харківської області завершила досудове розслідування стосовно 5 співробітників патрульної поліції за підозрою в хабарництві і систематичних знущаннях над пасажирами метро. Один підозрюваний знаходиться під вартою, інші - вийшли під заставу.