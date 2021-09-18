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У Черкасах кандидатом у народні депутати висунули ветерана, який зараз в СІЗО

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Черкаси, Субота 18 вересня 2021 17:08
У Черкасах кандидатом у народні депутати висунули ветерана, який зараз в СІЗО Фото: у Черкасах кандидатом у народні депутати висунули Дмитра Кухарчука (в центре) (прес-соужба)
Автор: Ілона Свиридова

Кандидат в народні депутати Ігор Зайчук зняв свою кандидатуру на виборах до парламенту на користь ветерана АТО Дмитра Кухарчука.

Про це він заявив після зачитування листа Кухарчука до громадськості, написаного ним із СІЗО під час сьогоднішньої акції протесту проти репресій ветеранів війни з РФ під стінами Черкаської ОДА.

Про переслідування ветеранів російсько-української війни владою і фабрикування владою кримінальних справ також заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Усі ми з вами чудово розуміємо, що те, що відбувається з нашими братами, - Дмитром з Олегом, це - "бєспредєл". Всі розуміємо, що це величезна несправедливість, коли Медведчук абсолютно спокійно знаходиться у шеститисячіметровій квартирі, там під домашнім арештом. Коли величезна кількість п’ятої колони знаходиться під залогом або домашнім арештом і тому подібними справами. Коли депутати спокійно гуляють після того, як вони трохи не вбили купу людей під час ДТП", - заявив він.

Також Білецький зазначив, що ветерани потрапили під "каток репресій" через свою принципову позицію.

"Вони не згодні з тим, що відбувається з країною на фронті, на Донбасі, з політикою невідкриття вогню у відповідь, з політикою потурання обстрілам. З політикою капітулянства, з формулою Штайнмаєра. Побратимів витягнемо, Україну не здамо, не капітулюємо", - підсумував Білецький.

Також ув’язнених підтримали ветерани з різних областей країни і представники громадських і політичних організацій.

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