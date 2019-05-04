У Черкасах побили журналіста

Фото: Вадим Комаров (facebook.com)

Журналіст наразі перебуває в реанімації

У Черкасах побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка.

Комаров наразі перебуває в реанімації у дуже важкому стані.

"Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші", - додав Томіленко.

У поліції повідомляють, що відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Місцеве видання "Прочерк" пише, що побитого журналіста з розбитою головою у суботу близько дев'ятої години ранку побачили перехожі на вулиці на перехресті вулиць Надпільної і Небесної Сотні. Перехожі й викликали "швидку". У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Нагадаємо, в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі "Схеми: корупція в деталях". Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівської селищної голови Олександра Киризлиєва. Зокрема, серед нападників були Володимир Чуприна - заступник з питань роботи житлово-комунального господарства, Юрій Бондар - заступник з питань робіт виконавчих органів.