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В Черкассах ищут взрывчатку в ТРЦ: что известно

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Черкассы, Вторник 06 сентября 2022 16:08
В Черкассах ищут взрывчатку в ТРЦ: что известно Фото: в Черкассах ищут взрывчатку в ТРЦ Любава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 6 сентября, стало известно о возможном заминировании ТРЦ "Любава" в Черкассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Черкассах "заминировали" ТРЦ "Любава". Людей эвакуировали, на месте работают спецслужбы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, объекты в Черкассах "минируют" не впервые. Так, 18 августа взрывчатку искали на территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

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