В Черкассах не будут вводить ограничения "оранжевой" зоны

Городской совет Черкасс не будет вводить ограничения "оранжевой" зоны в городе. Решение о внесении Черкасс в "оранжевую" зону в горсовете назвали преждевременным.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 - жители Черкасс.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.

"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.

Напомним, в обновленном списке карантинных зон Черкассы оказались в "оранжевой" зоне. В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т.д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Отметим, в начале мая городские власти Черкасс значительно ослабили карантин в городе без разрешения правительства. Тогда президент Владимир Зеленский назвал мэр Черкасс бандитом, в связи с чем Анатолий Бондаренко подал в суд на президента. В итоге Печерский районный суд Киева отказал Бондаренко в удовлетворении иска против Зеленского.