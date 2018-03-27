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У Черкасах бойовика "ДНР" засудили до 12 років ув’язнення

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 13:28
Фото: бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)
Фото: бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Засуджений брав активну участь у бойових діях на території Слов’янська

У Черкасах суд за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) заочно засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки ("ДНР") до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що раніше судимий мешканець Маньківського району Черкащини, який провів за ґратами близько 20 років за особливо тяжкі злочини, у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань ОРДО. Перебуваючи у лавах терористів на посаді "командиром взводу", злочинець брав активну участь у бойових діях на території Слов’янська, в районі Шахтарська та населеного пункту Нікішене на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав терориста винним у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У зв’язку з тим, що злочинець перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території та продовжує брати участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, його засуджено заочно. Вирок суду набув законної сили", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України оприлюднила нові дані про присутність військовослужбовців Російської Федерації на Донбасі.

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Теги публікації: ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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