Черкаську та Полтавську області накрила негода: десятки населених пунктів без світла
У Черкаській області через негоду – грозу зі шквальним вітром – без електропостачання залишились 14 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Маємо наслідки від негоди. Зокрема, в Лисянській територіальній громаді є пошкодження дахів будинків. Зранку там відбудеться місцева комісія ТЕБ та НС", - зазначив Табурець.
Крім того, за словами глави Черкаської ОВА, у Звенигородському та Черкаському районах через штормовий вітер без електропостачання залишились 14 населених пунктів. Аварійні бригади працюють.
Негода у Полтавській області
За інформацією АТ "Полтаваобленепго" через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ.
Так, без світла залишились 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Що відбувається з погодою в Україні
За словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, найближчими днями в Україні поки що переважатиме нестійка погода, зумовлена циклоном.
"Він повільно переміщується з нашої території на територію Білорусі. Тобто він з південного заходу до нас вийшов і пов'язані з ним атмосферні фронти", - повідомила синоптик.
Так, сьогодні, 19 липня, дощі різної інтенсивності прогнозують у більшості областей. В неділю, 20 липня, дощі можуть бути у західних, північних, місцями - в центральних областях. А ось у понеділок, 21 липня, їх має бути вже трішки менше – лише по північній частині України.
"Тобто циклон вже буде відходити, а його вплив – слабшати. Відповідно, буде вже менше опадів і підвищення атмосферного тиску", - пояснила Птуха.
Де найхолодніше й чи буде потепління
Температура повітря в Україні вночі впродовж найближчих трьох днів очікується достатньо "однорідна" по всій території - в межах 13-19°C. Трішки тепліше, як зазвичай, буде на півдні та південному сході - близько 20°C.
Там, де зараз найпрохолодніше, із поступовим відходом циклону також може спостерігатись "певне підвищення температури" (починаючи, орієнтовно, з початку наступного тижня - 21 липня).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.