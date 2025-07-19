Черкаську та Полтавську області накрила негода: десятки населених пунктів без світла

У Черкаській області через негоду – грозу зі шквальним вітром – без електропостачання залишились 14 населених пунктів, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Маємо наслідки від негоди. Зокрема, в Лисянській територіальній громаді є пошкодження дахів будинків. Зранку там відбудеться місцева комісія ТЕБ та НС", - зазначив Табурець.

Крім того, за словами глави Черкаської ОВА, у Звенигородському та Черкаському районах через штормовий вітер без електропостачання залишились 14 населених пунктів. Аварійні бригади працюють.

Негода у Полтавській області

За інформацією АТ "Полтаваобленепго" через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ.

Так, без світла залишились 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Що відбувається з погодою в Україні

За словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, найближчими днями в Україні поки що переважатиме нестійка погода, зумовлена циклоном.

"Він повільно переміщується з нашої території на територію Білорусі. Тобто він з південного заходу до нас вийшов і пов'язані з ним атмосферні фронти", - повідомила синоптик.

Так, сьогодні, 19 липня, дощі різної інтенсивності прогнозують у більшості областей. В неділю, 20 липня, дощі можуть бути у західних, північних, місцями - в центральних областях. А ось у понеділок, 21 липня, їх має бути вже трішки менше – лише по північній частині України.

"Тобто циклон вже буде відходити, а його вплив – слабшати. Відповідно, буде вже менше опадів і підвищення атмосферного тиску", - пояснила Птуха.