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Черкасскую и Полтавскую области накрыла непогода: десятки населенных пунктов без света

Суббота 19 июля 2025 08:45
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Черкасскую и Полтавскую области накрыла непогода: десятки населенных пунктов без света Фото: Черкасскую область накрыла непогода (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Черкасской области из-за непогоды - грозы со шквальным ветром - без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца и Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Есть последствия от непогоды. В частности, в Лисянской территориальной общине есть повреждения крыш домов. Утром там состоится местная комиссия ТЭБ и ЧС", - отметил Табурец.

Кроме того, по словам главы Черкасской ОГА, в Звенигородском и Черкасском районах из-за штормового ветра без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. Аварийные бригады работают.

Непогода в Полтавской области

По информации АО "Полтаваобленепго" из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской ТГ.

Так, без света остались 81 юридический и 1186 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Что происходит с погодой в Украине

По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, в ближайшие дни в Украине пока будет преобладать неустойчивая погода, обусловленная циклоном.

"Он медленно перемещается с нашей территории на территорию Беларуси. То есть он с юго-запада к нам вышел и связанные с ним атмосферные фронты", - сообщила синоптик.

Так, сегодня, 19 июля, дожди разной интенсивности прогнозируют в большинстве областей. В воскресенье, 20 июля, дожди могут быть в западных, северных, местами - в центральных областях. А вот в понедельник, 21 июля, их должно быть уже немного меньше - только по северной части Украины.

"То есть циклон уже будет отходить, а его влияние - ослабевать. Соответственно, будет уже меньше осадков и повышение атмосферного давления", - пояснила Птуха.

Где холоднее всего и будет ли потепление

Температура воздуха в Украине ночью в течение ближайших трех дней ожидается достаточно "однородная" по всей территории - в пределах 13-19°C. Немного теплее, как обычно, будет на юге и юго-востоке - около 20°C.

Там, где сейчас прохладнее всего, с постепенным уходом циклона также может наблюдаться "определенное повышение температуры" (начиная, ориентировочно, с начала следующей недели - 21 июля).

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