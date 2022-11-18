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У Черкаській області знову заборонили відвідувати ліси: названі винятки

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П'ятниця 18 листопада 2022 15:51
У Черкаській області знову заборонили відвідувати ліси: названі винятки Фото: на Черкащині заборонили відвідувати ліси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Черкаській області рішенням ОВА запровадили повторну заборону на відвідування лісів, але передбачили низку винятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Заборона також стосується і в'їзду до лісу транспортних засобів (крім транзитних колій). Цей припис діє період військового становища.

Винятки стосуються кількох категорій транспортних засобів:

  • транспорт, який використовується військовими формуваннями, правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами, користувачами мисливських угідь під час виконання своїх повноважень;
  • техніка для лісогосподарських потреб.

Раніше ми писали, що під час окупації Вовчанська (Харківська область) лісничий перейшов на бік РФ. Він допомагав їм зміцнювати місто на випадок штурму ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Черкасах повернули масочний режим у транспорті та торговельно-розважальних центрах.

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