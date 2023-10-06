В Черкаській області пролунали вибухи

Зазначимо, що на момент вибуху в області пів години як оголошена повітряна тривога. В Повітряних силах повідомляли про рух в сторону Черкаської області групи ударних БпЛА типу Shahed.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав начальний Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Нічна атака 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.

На момент публікації небезпека для Харківської та Донецької областей минула, однак дрони є в просторі Черкаської області, та рухаються в напрямку Вінничини.

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