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У Черкаській області призначили нового керівника прокуратури

Фото: новий керівник Черкаської прокуратури Ігор Домущої та заступник генпрокурора Вікторія Литвинова (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Черкаській області призначили нового керівника прокуратури. Ним став Ігор Домущей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Заступник генпрокурора Вікторія Литвинова заявила, що новопризначений керівник має достатній досвід роботи на прокурорських посадах. Він зможе забезпечити належну реалізацію функцій прокуратури та виконання поставлених завдань в умовах боротьби з російським агресором.

Водночас наголошується, що сьогодні основними завданнями для всіх органів правопорядку є документування та розслідування воєнних злочинів держави-агресора на території України.

Крім цього, зусилля прокуратури спрямовані на протидію злочинам проти основ національної безпеки.

Ігор Домущей

Ігор Домущей здобув освіту в Одеській державній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 1998 року. Трудову діяльність розпочав у Миколаївській області, де пропрацював 19 років.

У 2017-2018 роках працював першим заступником керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області. З 2018-го по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області. До призначення очолював Болградську окружну прокуратуру в Одеській області.

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