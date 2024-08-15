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У Черкаській області було чутно звук вибуху: зафіксовано ворожі дрони

Фото: Росія атакує Україну дронами, ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 15 серпня в Черкаській області було чути звук вибуху. До цього попереджали про загрозу застосування безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та канал Повітряних силах ЗСУ.

"Черкаська область. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав Табурець о 00:07.

Хвилиною раніше військові у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в районі міста Черкаси зафіксовано ворожий безпілотник. Людей закликали перебувати в укриттях.

Де оголошено тривогу

Станом на момент публікації новини карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Саме с тих областях, где оголошена тривога, існує загроза застосування ворожих дронів.

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