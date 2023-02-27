UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Черкаські Мавпи" замінили результативного американця співвітчизником

Фото: Лейтерренс Рід (праворуч) у складі "Демонс" (nsudemons.com)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент аутсайдера баскетбольної Суперліги України – "Черкаських Мавп" – оперативно підшукав заміну оборонцю зі Сполучених Штатів Деметріусу Лейку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Оборонець Лейтерренс Рід – новачок черкаського колективу. Американець матиме нагоду дебютувати в новій команді 28 лютого в поєдинку вітчизняної першості проти "Старого Луцька".

Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Нортвестерн Стейт Демонс" із Луїзіани. Упродовж останнього сезону там (кампанія 2021/22) у середньому набирав 6.8 очок, робив 1.8 підбирань і віддавав 1.7 асистів. Нинішній сезон розпочав у складі азербайджанської "Генчі".

У Черкасах Рід повинен замінити Лейка. Американець став першим іноземцем, який приїхав до Суперліги після повномасштабного вторгнення РФ. За півсезону в лавах "Мавп" він встиг двічі оновити рекорд чемпіонату за результативністю в сезоні. Актуальний орієнтир – 41 очко.

"Черкаські Мавпи" в сезоні 2022/23 провели 19 матчів у Суперлізі. Рекорд команди – 4 перемоги, 15 поразок. Гірші показники наразі лише в "Запоріжжя".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат УкраиныБаскетбол