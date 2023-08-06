У Черкасах затримали чоловіка, який стріляв та поранив правоохоронця

У Черкасах затримали зловмисника, який під час стрілянини поранив правоохоронця. У чоловіка вилучили мисливську рушницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців опівночі вони отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.

Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу.

Для його затримання провели поліцейську спецоперацію: стрільця затримали в одному з будинків, де він переховувався. У затриманого вилучили мисливську рушницю.

Наразі 38-річний черкащанин під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Підозрюваному загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Франції під час заворушень невідомий обстріляв поліцейських. Декілька правоохоронців отримали серйозні поранення.

Крім того, ми писали, що в Ірпені затримали чоловіка, що стріляв з восьмого поверху багатоповерхівки.

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