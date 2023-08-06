ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкассах задержан мужчина, который стрелял и ранил правоохранителя

Новина українською →
Черкассы, Воскресенье 06 августа 2023 19:54
В Черкассах задержан мужчина, который стрелял и ранил правоохранителя Фото: в Черкассах задержан мужчина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черкассах задержан злоумышленник, который во время стрельбы ранил правоохранителя. У мужчины изъяли охотничье ружье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в полночь они получили сообщение о том, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу.

Полицейские оперативно прибыли по адресу вызова. Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в милицию, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу.

Для его задержания была проведена полицейская спецоперация: стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. У задержанного изъяли охотничье ружье.

Сейчас 38-летний житель Черкасс под стражей. Ему сообщили о подозрении по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Подозреваемому грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, на днях во Франции во время беспорядков неизвестный обстрелял полицейских. Несколько правоохранителей получили серьезные ранения.

Кроме того, мы писали, что в Ирпене задержали стрелявшего с восьмого этажа многоэтажки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы полиция
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена