В Черкасах заборонили купатися на двох пляжах: в чому причина

На двох пляжах в Черкасах заборонили купатися. На їх території з'явились таблички з написами про заборону.

Так, за результатами досліджень, проведених у Черкасах напередодні старту купального сезону (перевірялись і вода, і пісок), у воді Дніпра на комунальних пляжах "Митницький" та "Казбетський" було виявлено перевищення норм за вмістом у воді лактозопозитивних паличок - 6200 одиниць в 1 дм3 при нормативі не більше 5000 в 1 дм3.

Чому це небезпечно

Купання у такій воді може стати приводом для зараження та поширення кишкових інфекцій. Тому для того, щоб цього не сталося, краще купатися у дозволених для цього місцях.

Де можна купатися в Черкасах

За висновками все тих же фахівців, із трьох комунальних пляжів міста наразі відповідає санітарним нормам вода лише в районі пляжу "Соснівський-1".

Пляжний сезон в Україні

Пляжі не планують відкривати цього року ні у Києві, ні в Одесі. У першому випадку через відсутність укриттів, у другому - через мінну небезпеку в морі. У Миколаєві обмеження діятиме частково. Там відвідання моря залишиться під забороною, хоча в річках і лиманах купатися все ж таки дозволять.