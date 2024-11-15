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У Черкасах хлопчик опинився у реанімації після лікування зубів: поліція з'ясовує обставини

П'ятниця 15 листопада 2024 21:15
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У Черкасах хлопчик опинився у реанімації після лікування зубів: поліція з'ясовує обставини Фото: стоматолог (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що призвело до тяжких наслідків для 5-річного хлопчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Черкаської області.

За попередніми даними, у медичному закладі регіону дитині видаляли зуби.

Зазначається, що після процедури його стан різко погіршився, і хлопчика довелося госпіталізувати до реанімації.

Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту та намагаються встановити за допомогою спеціальної експертизи, чи були порушені стандарти надання медичної допомоги.

Справа порушена за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, яка стосується неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, яке призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього.

Медикам може загрожувати обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років. Також їм можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю на строк до трьох років.

"Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту. Процесуальне керівництво по справі здійснюється Черкаською окружною прокуратурою. Розслідування триває", - повідомили співробітники поліції.

Раніше ми розповідали про те, які продукти треба давати дітям в школу, щоб зуби та ясна були здоровими. Звісно, продукти із великим вмістом цукру ніколи не треба класти дитині у ланч-бокс. А от як його зібрати правильно - читайте у нашому матеріалі.

Також у МОЗ повідомляли про те, хто в Україні може отримати безкоштовні стоматологічні послуги та що для цього потрібно.

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