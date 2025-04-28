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У Черкасах було чути серію вибухів: місто масштабно атакували "Шахеди"

Ілюстративне фото: у Черкасах було чути серію вибухів 28 квітня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці понеділка, 28 квітня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Під атакою опинилось місто Чернівці та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Повітряні сили, начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та місцеві ЗМІ.

Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів у напрямку Черкас близько 08:30. За їх даними, безпілотники також рухались курсом на Золотоношу та Смілу.

Протягом наступних декількох годин повітряники попереджали про загрозу дронів. Зокрема, об 11:19 повідомлялось про російські дрони над Черкасами.

Водночас Табурець попереджав місцевих про значну загрозу від дронів. Близько 09:30 він заявив про роботу ППО у Черкаській області та попросив не робити фото та відео. А також перебувати в укриттях.

Об 11:54 він все ще заявляв про атаку дронів.

За інформацією місцевих ЗМІ, місто атакували щонайменше 10 ворожих "Шахедів".

Станом на 13:15 по постраждалих або наслідки атаки - не повідомлялось.

Повітряні атаки Росії

У ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну 149 дронами. Сили ППО знищили 57 безпілотників, ще понад 60 були втрачені. У Дніпропетровській області зафіксовано серйозні руйнування: у Дніпрі пошкоджені магазини, вибиті вікна в будинках, постраждали місцеві підприємства.

Сьогодні зранку Російська Федерація запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей.

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ЧеркасиАтака дронів