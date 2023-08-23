Черговий стрибок долара: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 23 серпня середній курс долара Україною зріс на 30 копійок до 38,60 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 42,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 грн., євро по 41,50 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 23 серпня становить 39,889 грн за євро (+0,1645 грн).

Зростання курсу долара

Курс долара падав з початку року, проте у липні ця тенденція припинилася. Тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є абсолютно нормальним і що центробанк відстежує ситуацію. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.

Нагадаємо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку. Зокрема, НБУ, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".