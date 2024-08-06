Черговий "прорив" кордону РФ? Що відбувається у Курській та Бєлгородській областях

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Що цьому передувало

Перед тим, як мережею почали ширитися повідомлення росіян про прорив кордону, місцева влада рано вранці заявляла про сильний обстріл прикордонного міста Суджа, що знаходиться неподалік Сумської області. В. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов пише про нібито п'ятьох поранених та кілька житлових будинків, які "сильно пошкоджені". При цьому в самому Курську через ракетну небезпеку став громадський транспорт.

Міноборони РФ своєю чергою відзвітувало про так зване "збиття" 13 безпілотників над територією Курської області та 9 - над Бєлгородською.

Втім, у місцевих Telegram-каналах не все так "спокійно". Очевидці скаржаться на численні руйнування в Суджі та поширюють кадри в соцмережі.

Фото: кадри наслідків нічного обстрілу міста Суджа Курської області РФ (росЗМІ)

Що відомо про можливий прорив кордону в Курській та Бєлгородській областях

Після гучної ночі вранці російські пабліки масово почали писати про нібито "прорив ЗСУ" кордону з Росією в районі Курської області. Один з пропагандистських ресурсів навіть назвав напрямок, за яким відбуваються атаки. Мовляв, йдеться про Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно та АПП "Суджа" - Гоголівка. Російські воєнкори стверджують, що бої йдуть "на кількох ділянках держкордону".

Фото: місто Суджа знаходиться неподалік кордону України та РФ (google maps)

Російський Telegram-канал Mash вже нафантазував про "українську ДРГ", яка нібито "у складі близько 100 осіб на важкій техніці приблизно о 9-й ранку спробувала зайти на територію РФ" у Суджанському районі. Також, мовляв, була спроба зайти у Коренівський район. Пропагандисти кажуть, що "прориву не було допущено".

Тим часом з'явилася реакція місцевої влади. В. о. губернатора Курської області стверджує, що "здійснити прорив українським військам" не дають російські прикордонники.

"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону", - пише Смирнов.

Також він звернувся до росіян із попередженням про те, що нібито "найближчим часом з'являтиметься багато різних інформаційних вкидів", він закликав "не піддаватися на дії провокаторів".

Натомість російські воєнкори кажуть, що, мовляв, "ЗСУ прямують у бік Гончарівки Суджанського району" на важкій техніці. Крім того, згодом роспабліки почали писати й про спроби прориву кордону й у Бєлгородській області. Але подробиць щодо цього поки немає.

Що кажуть в Україні

Наразі з боку України не надходило жодних підтверджень тому, що бої точаться в прикордонні Курської області. РБК-Україна звернулося за інформацією до представників Сил оборони України, але там ситуацію поки що не коментують.