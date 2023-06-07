UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий мінімум: обмінники знизили курс долара

Фото: курс долара впав 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падіння курсу долара в обмінних пунктах України продовжується. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 червня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,30 гривень у продажу. Курс євро впав на 5 копійок до 40,35 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 гривень, євро по 39,65 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ тримається з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 7 червня становить 39,0516 гривень за євро (-0,0421 гривень).

Альтернатива долару

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ ввів спеціальні інструменти: депозит із безготівковою покупкою іноземної валюти (за курсом близьким до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Водночас навесні 2023 року інтерес українців до купівлі валюти суттєво знизився.

Заходи НБУ призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами у гривні від 3 місяців на рівні 15-20% річних. Інфляція очікується на нижчому рівні. Таким чином, банківські депозити стали альтернативою купівлі валюти для збереження заощаджень.

Нагадаємо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривень. Курс знизився до мінімуму із червня 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро