Черговий мінімум: обмінники знизили курс долара

Станом на ранок 7 червня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,30 гривень у продажу. Курс євро впав на 5 копійок до 40,35 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 гривень, євро по 39,65 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ тримається з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 7 червня становить 39,0516 гривень за євро (-0,0421 гривень).

Альтернатива долару

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ ввів спеціальні інструменти: депозит із безготівковою покупкою іноземної валюти (за курсом близьким до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Водночас навесні 2023 року інтерес українців до купівлі валюти суттєво знизився.

Заходи НБУ призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами у гривні від 3 місяців на рівні 15-20% річних. Інфляція очікується на нижчому рівні. Таким чином, банківські депозити стали альтернативою купівлі валюти для збереження заощаджень.