Чергова ескалація. Що відомо про удар Росії міжконтинентальною ракетою по Україні

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Що відомо про удар МБР по Україні

Вранці 21 листопада росіяни впродовж двох годин атакували Дніпро різними типами ракет. Серед них, як повідомили Повітряні сили, була міжконтинентальна балістична ракета, яку запустили з Астраханської області РФ.

За даними Повітряних сил, силами ППО під час відбиття атаки на Дніпро було збито шість крилатих ракет. Щодо інших, як заявили в ПС, - без суттєвих наслідків.

"Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу ставитися з розумінням", - пояснював на сторінці у Facebook т. в.о. начальника управління комунікацій ПС Юрій Ігнат.

Проте в соцмережах вдень швидко поширилось відео з камери спостереження, на якому, як стверджується, зафіксовано момент атаки саме міжконтинентальною балістичною ракетою.

Якою ракетою атакували Україну

Яка саме міжконтинентальна балістична ракета була застосована проти України, наразі невідомо. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що наразі очікуються висновки експертизи щодо того, якою саме ракетою Росія атакувала Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що всі характеристики свідчать про те, що це була саме міжконтинентальна балістична ракета. Проте, на Заході вважають інакше.

Американські телеканали ABC News та NBC News поширили слова неназваного чиновника США, який заявив, що удар по Дніпру, ймовірно, був здійснений не міжконтинентальною ракетою. Чиновник стверджує, що все нібито вказує на те, що це була звичайна балістична ракета.

Вчора на тлі паніки з боку іноземних посольств з приводу можливої масштабної атаки на Україну, в мережі поширювалась інформація, що Росія може застосувати міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубіж". За даними джерел "Суспільного" в правоохоронних органах, за попередньою версією, сьогодні Україна була атакована саме такою ракетою, але офіційних підтверджень цьому наразі немає. Більше про цю ракету читайте - за посиланням.

Водночас видання The Guardian з посиланням на анонімного представника уряду Британії повідомило, що британські спецслужби "терміново" перевіряють, чи дійсно Росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Україні.

Що кажуть про удар в Україні

Коментуючи сьогоднішній удар, президент Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться, а тому застосовує нові типи ракет проти України.

"Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - наголошував він.

Водночас речник МЗС говорив, що російський удар балістичною ракетою ще раз доводить, що Москва не прагне миру, а навпаки докладає всіх зусиль для розширення війни.

На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, сьогоднішнім ударом Путін намагався підвищити ставки, але йому цього не вдалося.

"Росія все більше виглядає більш неадекватною, чим КНДР, і наближає той момент, коли її токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ як сировинного придатка", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як на удар відреагували у світі

У Британії на тлі повідомлень про російський удар міжконтинентальною балістикою по Україні заявили, що продовжать підтримувати Київ.

"Якщо це правда, то очевидно, що це буде ще один приклад серйозної, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії та лише зміцнить нашу рішучість", - заявив The Guardian неназваний представник уряду Британії.

Водночас речник Євросоюзу Петер Стано на брифінгу в Брюсселі назвав удар Росії міжконтинентальною ракетою черговим витком агресії та ескалації у війні проти України.

"Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна", - сказав він.

Що ж стосується Росії, то там, здається, вирішили поки що не робити офіційних заяв з приводу цього удару. Ба більше, на трансляцію російського МЗС потрапив момент телефонного дзвінка речниці міністерства Марії Захаровій від невстановленої людини, яка попросила її не коментувати ранковий удар.

Відповідне відео, де слова невстановленого абонента вловив мікрофон Захарової, поширили сьогодні самі ж російські ЗМІ. Але Захарова пізніше назвала відео фейком.