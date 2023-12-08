У чергах понад 3 тисячі вантажівок: яка ситуація на кордоні України і Польщі

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, на території Польщі у чергах стоять близько 3300 вантажівок, які чекають на виїзд до України. Найбільша черга навпроти пункту пропуску "Шегині" - близько 1200 вантажівок, навпроти КПП "Рава-Руська" - 850 вантажівок. Найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

"Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон - я не можу", - сказав Демченко.

За словами речника, пропускний пункт "Угринів" продовжує працювати. За минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок. У черзі чекають ще близько 270 вантажівок.

Проте, як зазначив Демченко, відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 8 грудня рух вантажівок обмежений на 4 пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

З 4 грудня на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.