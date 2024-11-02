Черга в сотні авто. На одному з КПП на кордоні з України виникли проблеми

На одному з КПП на кордоні зі Словаччиною виникла черга з сотень авто. Причиною сталі проблеми з програмним забезпеченням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.
"Станом на 11:00 2 листопада, роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" відновлено лише частково", - йдеться у повідомленні.
Наразі, за даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами, імпортні оформлюються в обмеженій кількості.
"Це створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок. Просимо перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок", - додали в Держмитслужбі.
Словацько-український кордон має п'ять пунктів пропуску - два автодорожні, два залізничні і один пішохідний:
Дізнатися про роботу пунктів пропуску через державний кордон можна за посиланням.
У травні Словаччина заявила про те, що припинено прийом для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишне Німецьке - Ужгород".
Тоді на місцевому митному посту зламався сканер. Вже 6 травня роботу КПП було відновлено.
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