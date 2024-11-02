Черга в сотні авто. На одному з КПП на кордоні з України виникли проблеми

"Станом на 11:00 2 листопада, роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" відновлено лише частково", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами, імпортні оформлюються в обмеженій кількості.

"Це створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок. Просимо перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок", - додали в Держмитслужбі.

Пункти пропуску через державний кордон зі Словаччиною

Словацько-український кордон має п'ять пунктів пропуску - два автодорожні, два залізничні і один пішохідний:

Ужгород - Вишнє Німецьке;

Убля - Малий Березний;

Матьовце - Ужгород (залізничний);

Чоп - Чієрна-над-Тісоу (залізничний);

Малі Селменці - Вельке Слеменце (пішохідний, для велосипедистів).

Дізнатися про роботу пунктів пропуску через державний кордон можна за посиланням.