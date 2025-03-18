Через зупинку шахт у Покровську: збитки "Метінвесту" Ахметова зросли до 1,15 млрд доларів у 2024 році

У 2024 році чистий збиток компанії Ріната Ахметова "Метінвест" збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком - до 1,152 млрд доларів з 194 млн доларів у 2023 році. В той же час виручка зросла до 8 млрд доларів з 7,4 млрд доларів, а показник EBITDA збільшився на 12%, до 957 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Зростання збитків викликане необхідністю створити резерв під часткове знецінення шахти "Покровськвугілля", яка була закрита через бойові дії, та зростанням витрат. Також зросли вільні грошові кошти та еквіваленти - до 657 млн доларів з 646 млн доларів на кінець 2023 року.

"Внаслідок високого рівня невизначеності щодо подальшого розвитку військової ситуації в Україні, погіршення ситуації з безпекою в районі розташування Покровського вугільного підприємства, подальшого призупинення його видобутку, а також невідомі терміни відновлення діяльності, група створила резерв під часткове знецінення активів щодо українського виробника коксівного вугілля, який був визнаний у звіті про прибутки та збитки", - йдеться у звітності.

Консолідований чистий збиток "Метінвесту" у 2023 році становив 194 млн доларів. Але рекордним для компанії лишається 2022 рік – тоді були зафіксовані збитки у 2 193 млрд доларів, виручка впала на 11%, а показник EBITDA - на 54%.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.

Нагадаємо, раніше у "Метінвесті" озвучили сценарії на випадок падіння Покровська.