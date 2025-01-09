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Через збільшення тарифу на транспортування газу зростуть ціни на товари, - асоціація

Четвер 09 січня 2025 13:14
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Через збільшення тарифу на транспортування газу зростуть ціни на товари, - асоціація Фото: через збільшення тарифу на транспортування газу зростуть ціни на товари (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Через збільшення тарифу "Оператора газотранспортної системи України" на транспортування газу зростуть ціни на товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

"Побутові споживачі напряму не побачать жодного зростання вартості газу у своїх платіжках. Але, важливо сказати, що вони опосередковано відчують збільшення вартості газу для промисловості. Промисловість буде дорожче купувати газ. Вони піднімуть вартість ціни на свою продукцію і вже через деякий час кожен з українців відповідно буде платити за товари більше", - сказав він.

Петренко пояснив, що велика кількість промислових підприємств використовують газ для виробництва своєї продукції. Зокрема, мова йде про металургійну та харчову промисловість, а також виробників скла й побутової техніки.

"Ситуація з такими великими галузями, зокрема тими, які знаходяться на центрі чи сході нашої країни, їм дуже важко працювати з урахуванням дуже важкої ситуації з повномасштабною війною, постійними обстрілами з боку росіян та більш ускладненою логістикою. Тому що ряд територій України, на жаль, вони є окупованими. Тому, звичайно, це вплине на їхню роботу", - підкреслив він.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України та призведе до зростання цін на товари та послуги.

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