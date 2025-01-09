Из-за увеличения тарифа на транспортировку газа вырастут цены на товары, - ассоциация

"Бытовые потребители напрямую не увидят никакого роста стоимости газа в своих платежках. Но, важно сказать, что они косвенно почувствуют увеличение стоимости газа для промышленности. Промышленность будет дороже покупать газ. Они поднимут стоимость цены на свою продукцию и уже через некоторое время каждый из украинцев соответственно будет платить за товары больше", - сказал он.

Петренко пояснил, что большое количество промышленных предприятий используют газ для производства своей продукции. В частности, речь идет о металлургической и пищевой промышленности, а также производителей стекла и бытовой техники.

"Ситуация с такими крупными отраслями, в частности теми, которые находятся на центре или востоке нашей страны, им очень трудно работать с учетом очень тяжелой ситуации с полномасштабной войной, постоянными обстрелами со стороны россиян и более усложненной логистикой. Потому что ряд территорий Украины, к сожалению, они являются оккупированными. Поэтому, конечно, это повлияет на их работу", - подчеркнул он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что повышение тарифа на транспортировку газа окажет значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги.