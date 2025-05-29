Через залякування депутатів та перешкоджання їх роботі було зірване засідання Київради, - Кличко

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. Інших залякують надуманими кримінальними справами. Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму", - повідомив Віталій Кличко.

При цьому на підконтрольних центральній владі телеграм-каналах та в ЗМІ розповсюджуються постійні маніпуляції і брехня, зазначив він.

Мер наголосив, що через зрив сесії не були проголосовані важливі для життєзабезпечення міста рішення.

"Зокрема, зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар", - перелічив Кличко.

Також, за словами Кличка, планувалося виділити кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання тощо.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною!", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти влади Києва було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки. Інші ж 99,9%, на думку експертів, були вигадані по вказівці задля дискредитації столичного самоврядування.