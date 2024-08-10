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Через "загрозу" з України. У Брянській області вводять режим КТО

Ілюстративне фото: у Брянській області РФ ввели режим КТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На території Брянської області (РФ) запровадили режим контртерористичної операції (КТО). Москва пояснює заходи підвищенням "загрози" з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Національний антитерористичний комітет (НАК).

Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області було ухвалено начальника місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.

Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Крім того, вказується про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.

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Брянська область