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Через загрозу безпеці. Wizz Air припиняє польоти до Молдови

Фото: Wizz Air припиняє польоти до Молдови (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Один із найбільших лоукостерів Wizz Air ухвалив рішення призупинити всі свої рейси до столиці Молдови Кишинів і назад з 14 березня через загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління цивільної авіації Молдови.

"Авіаоператор Wizz Air призупинив усі польоти в/з Міжнародного аеропорту Кишинева з 14 березня 2023 року. Управління було повідомлено про це рішення електронною поштою, посилаючись на міркування безпеки та охорони повітряного простору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення, прийняте Wizz Air, створило невизначеність з огляду на те, що 14 лютого авіакомпанія подала заявку на затвердження розкладу польотів на літній сезон, а сьогодні воно було затверджено CAA.

"Після аналізу ризиків державні установи визначили, що польоти в національному повітряному просторі можуть здійснюватися безпечно, застосувавши для цього низку процедур, і шкодують про раптове рішення, прийняте Wizz Air", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні .

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

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Wizz AirМолдова