Через загоряння трансформатора на сході України погіршилася ситуація зі світлом, - Герус

"Сталося таке, що трансформатор струму на одній з атомних електростанцій, на жаль, пошкодився, він загорівся. Навіть там був вибух і було аварійне вимкнення атомного блоку", - розповів він.

Герус пояснив, що через це цього тижня ситуація з електропостачанням у східних регіонах погіршилась.

Голова енергокомітету додав, що на сході України ситуація з електропостачанням також ускладнюється через окупацію енергетичних об’єктів.

"Деякі підстанції "Укренерго" також обстрілюються, цю електроенергію буває важко передати на схід, тому дуже важлива саме наявність генерації і наявність працюючої інфраструктури на сході", - наголосив Герус.

Він також додав, що через спеку проблеми з електропостачанням зараз виникають не тільки у Україні, а ще й в Європі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру України.