Через заборону США бити ATACMS по аеродромах РФ, росіяни встигли евакуювати Су-34, - Forbes

Відомо, що на початку літа цього року 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії розмістив десятки літаків Су-34 на відкритій стоянці на воронезькій авіабазі "Мальшево" на півдні РФ, що приблизно в 160 км від кордону з Україною. Саме ці літаки скидають КАБи на територію України.

"Воронезьке "Мальшево" є досить добре захищеною базою, тому українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. ATACMS практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена сказала "ні", - пише Forbes.

Тоді у Білому дому заявили, що ATACMS Україна може застосовувати лише на тимчасово окупованих територіях.

Розмови щодо території застосування ATACMS були на користь росіянам, і ті встигли вивести Су-34 з воронезького "Мальшево" та інших прикордонних аеродромів. Тепер Су-34 базуються за сотні миль від кордону та стали невразливі як для українських безпілотників, так і для ATACMS.

Як зазначають ЗМІ, якщо Білий дім колись дасть дозвіл на використання ATACMS для ударів по російських аеродромах, "може бути вже надто пізно".