Через внутрішній конфлікт: новий Mitsubishi Outlander змінить платформу

Новий кросовер Mitsubishi Outlander відмовиться від платформи Renault-Nissan. Інсайдери стверджують, що кросовер п'ятого покоління не базуватиметься на архітектурі CMF-CD альянсу. За попередніми даними, Mitsubishi Outlander перейде на власну платформу, як це було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на CarBuzz .

Представники "трьох діамантів" від коментарів відмовились. До дебюту нового Outlander як мінімум два роки, тож на актуальну модель ще чекає рестайлінг та розширення лінійки.

Співрозмовник видання дав зрозуміти, що відмова від платформи Renault-Nissan викликана "розвалом альянсу". Однак актуального покоління кросовера зміни не торкнуться: за даними джерел у компанії, модель скоро отримає гібридну версію, а також позашляховий варіант Trail Edition з розширеним пластиковим декором.

У 2027 році також дебютує Mitsubishi Outlander підвищеної прохідності під назвою Rugged Edition, і ця модифікація стане останньою перед відставкою. Ймовірно, у п'ятому поколінні кросовер виявиться уніфікований із майбутнім флагманом, який відомий під кодовим ім'ям DST. Про технічну складову новинки поки що нічого не відомо.

Mitsubishi хоче зберегти незалежність, проте продажі компанії на найважливішому ринку США падає. Витрати дилерів зростають, модельний ряд старіє, а оновлений Outlander не став хітом. Щоб набути самостійності, японський автовиробник не має коштів, а великий пакет акцій компанії тримають Nissan і Renault.