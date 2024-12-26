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Через витік мазуту з танкерів в Чорне море росіяни оголосять надзвичайний стан

Росія, Четвер 26 грудня 2024 12:43
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Через витік мазуту з танкерів в Чорне море росіяни оголосять надзвичайний стан Фото: Витік мазуту з танкерів у Чорне море призвів до надзвичайного стану (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

У Краснодарському краї РФ, а також на території окупованого російськими військами Криму мають намір оголосити надзвичайний стан. Причиною став витік мазуту з двох танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації російських ЗМІ.

"Через розлив мазуту на узбережжях у Криму і Краснодарському краї буде введено статус федеральної НС", - сказав глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ("Гоблін").

Крім того, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району "затягнувся і не припиняється".

Раніше на території Краснодарського краю було введено режим надзвичайної ситуації через розлив нафтопродуктів після аварії танкерів у Керченській протоці. До теперішнього часу діяла НС муніципального рівня.

"Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти піднімаються", - сказав чиновник.

Два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" зазнали аварії 15 грудня через невеликий шторм у Керченській протоці, коли висота хвиль сягала лише 2 метрів. Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут.

У результаті в Чорне море вилилося понад 4300 тонн важкого мазуту. За словами офіційних осіб, забруднено близько 55 км берегової лінії.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив". Що сталося з танкерами РФ біля Криму і чи є загрози для України".

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