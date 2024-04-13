UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через відсутність вільного ринку газу в Україні в першу чергу страждають споживачі, - експерт

Фото: через відсутність вільного ринку газу в Україні в першу чергу страждають споживачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Україні потрібен ринок природного газу для визначення ринкової індикативної ціни блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника робочої групи з питань підвищення ефективності функціонування підприємств газової промисловості та перспектив розвитку галузі Сергія Єрмілова.

"Як я бачу ринок газу в Україні. По-перше його необхідність потрібна для того, щоб нарешті визначити ту ринкову індикативну вартість газу, за якою Уряд, маючи цей фінансовий інструмент, може визначати інші макро-економічні показники, а також ті інструменти, які вони використовують, для соціальної підтримки, розрахування розвитку економіки, врахування інших розрахунків", - сказав він. 

Він жодав, що зараз відсутність ринку газу б’є по фінансово-економічним показниках приватних газовидобувних компаній.  

"Не маючи індикативної ціни, поточної і прогнозної, яка може бути сформована тільки на чистому оптовому біржовому ринку газу, Україна дуже від цього втрачає, в першу чергу втрачають самі споживачі", - сказав Єрмілов. 

Він додав, що зараз всі зусилля у газовій галузі мають бути спрямовані на створення потужного та універсального інструментарію, який би повністю інтегрувався з європейськими газовими біржами. 

"Таким чином ми б відкрили можливості як до імпорту, так і до експорту на ринкових засадах. І питання імпорт чи експорт вирішувалось би за допомогою нормальних фінансових-економічних інструментів, а не за суб’єктивних принципів хто що хоче", - підсумував експерт.

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз України" вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ