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Через відсутність вільного ринку газу в Україні в першу чергу страждають споживачі, - експерт

Субота 13 квітня 2024 21:00
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Через відсутність вільного ринку газу в Україні в першу чергу страждають споживачі, - експерт Фото: через відсутність вільного ринку газу в Україні в першу чергу страждають споживачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Україні потрібен ринок природного газу для визначення ринкової індикативної ціни блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника робочої групи з питань підвищення ефективності функціонування підприємств газової промисловості та перспектив розвитку галузі Сергія Єрмілова.

"Як я бачу ринок газу в Україні. По-перше його необхідність потрібна для того, щоб нарешті визначити ту ринкову індикативну вартість газу, за якою Уряд, маючи цей фінансовий інструмент, може визначати інші макро-економічні показники, а також ті інструменти, які вони використовують, для соціальної підтримки, розрахування розвитку економіки, врахування інших розрахунків", - сказав він.

Він жодав, що зараз відсутність ринку газу б’є по фінансово-економічним показниках приватних газовидобувних компаній.

"Не маючи індикативної ціни, поточної і прогнозної, яка може бути сформована тільки на чистому оптовому біржовому ринку газу, Україна дуже від цього втрачає, в першу чергу втрачають самі споживачі", - сказав Єрмілов.

Він додав, що зараз всі зусилля у газовій галузі мають бути спрямовані на створення потужного та універсального інструментарію, який би повністю інтегрувався з європейськими газовими біржами.

"Таким чином ми б відкрили можливості як до імпорту, так і до експорту на ринкових засадах. І питання імпорт чи експорт вирішувалось би за допомогою нормальних фінансових-економічних інструментів, а не за суб’єктивних принципів хто що хоче", - підсумував експерт.

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз України" вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

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