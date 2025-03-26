Через відмову гальм: проти Ferrari готують колективний судовий позов

Семеро власників італійських суперкарів об'єдналися, щоб відсудити компенсацію у компанії Ferrari. Причина – відмова гальм практично на всіх моделях Ferrari з кінця 2000-х до початку 2020-х.

Позивачі стверджують, що хоча автовиробник ініціював глобальну кампанію з відклику проблемних авто, в реальності проблеми так і не були вирішені, що безпосередньо загрожує безпеці.

Судова тяжба тягнеться з кінця 2022 року: на той час позивачі вперше подали до суду на Ferrari незалежно один від одного. Найгучніший інцидент – відмова гальм на суперкарі 488 GTB, через яку власнику Джеффрі Роузу довелося вистрибувати з машини на ходу, а Ferrari покотилася у ставок і потонула. Потерпілий стверджує, що гальма перестали працювати зовсім, тобто відмовили обидва контури.

Італійська марка наполягає, що вся справа в дефектній кришці бачка гальмівної рідини: вона не забезпечувала достатньої герметичності, через що система набиралась повітря. Проте позивачі стверджують, що у Ferrari протікали задні ущільнювачі головного гальмівного циліндра, через що падав рівень гальмівної рідини. При цьому гальмівні циліндри під час кампанії змінювати не стали.

Поки що суддя відхилив колективний позов, але схоже з формальних причин: у потерпілих є право подати апеляцію. Крім вищезгаданого власника Ferrari 488 GTB, у справі фігурують власники F430 Spider, California T та 458 Italia. Загалом проблема з гальмами торкнулася більше 20 моделей суперкарів, включаючи малотиражні спецверсії.