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Через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей, багато постраждалих

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Махачкала, Вівторок 15 серпня 2023 08:37
Через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей, багато постраждалих Фото: через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей (t.me/bazabazon)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через вибух на АЗС у російській Махачкалі 14 серпня загинули 27 людей. Ще 75 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Серед 27 загиблих троє дітей. Ще 75 людей, які зазнали поранень через вибух, були доставлені до лікарень, з них 13 неповнолітніх.

15 серпня в Дагестані оголошено днем жалоби.

Фото: через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей (t.me/bazabazon)

Вибух у Махачкалі

Учора ввечері у Махачкалі місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа. Вибух пролунав на автозаправній станції.

При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їхніх мешканців екстрено евакуювали.

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Махачкала Російська Федерація Дагестан Вибух АЗС
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