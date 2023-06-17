Через великі втрати окупанти евакуюють до РФ тільки офіцерів, - Генштаб

Зазначається, що сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

"Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - повідомили у Генштабі.

Втрати РФ в Україні

Станом на ранок 16 червня відомо про 218 500 ліквідованих росіян. За останню добу ЗСУ знищили 590 загарбників.

А вже 16 червня ЗСУ знищили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.

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