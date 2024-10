Через ураган "Мілтон" у Флориді затопило "Діснейленд" (відео)

Через стихійне лихо було пошкоджено близько 125 будинків, а понад два мільйони жителів регіону залишились без електрики. Disney World, зважаючи на рекомендації влади щодо евакуації, почав поетапно закривати свої парки 9 жовтня, і це може тривати ще й наступні дні.

За прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs, втрати Disney можуть сягнути від 150 до 200 мільйонів доларів через скорочення відвідуваності та закриття парків. У порівнянні, ураган "Ірма" у 2017 році приніс компанії збитки у 100 мільйонів доларів.

Повідомляється, що Universal Orlando Resort також зачинився на час урагану, але планує відновити роботу 11 жовтня.

Тим часом для відвідувачів парків Disney, які залишились заблокованими в Орландо, була організована доставка ланч-боксів, а волонтери та працівники парку намагаються забезпечити комфорт та безпеку гостей.

Ураган Мілтон, який обрушився на Флориду 9 жовтня 2024 року, завдав серйозної шкоди багатьом регіонам штату. Стихія, що досягла категорії 3 перед ударом по узбережжю, залишила після себе великі руйнування.

Вітри швидкістю понад 100 миль на годину зруйнували будівлі, в тому числі близько 125 будинків ще до того, як шторм досяг суші. У місті Сент-Пітерсбург було зафіксовано понад 16 дюймів опадів, що спричинило масові повені та перебої з електро- та водопостачанням.

Від стихії постраждали західні та центральні частини Флориди. Близько 3,2 мільйона будинків і підприємств залишилися без електрики, а такі міста, як Сент-Пітерсбург, залишилися без водопостачання через прорив водопроводу.

Шторм також спричинив численні руйнування інфраструктури, зокрема кранів і будівель. Офіційні особи закликають мешканців залишатися в укриттях через небезпеку від пошкоджених ліній електропередач і затоплених доріг.

