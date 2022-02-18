Через Украину проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом, - Кличко

"Спасибо за приглашение выступить сегодня перед вами. Это для меня большая честь и возможность рассказать политикам и жителям Баварии о той драматической ситуации, в которой сегодня находится Украина и украинцы. Мы находимся перед реальной угрозой масштабного вторжения на нашу землю русских войск. Более 130 тысяч солдат, тысячи единиц боевой техники, ракеты находятся в боевой готовности у наших границ. Вы не увидите паники в Украине. Впрочем, мы хорошо знаем, на что способен российский агрессор, уже восемь лет ведущий войну против Украины", - подчеркнул мэр Киева.

Лидер "УДАРа" напомнил, что, вопреки всем нормам международного права и человеческой морали, Россия оккупировала Крым, часть Донбасса, жертвами агрессии за эти годы стали более 13 тыс. граждан Украины - военных и гражданских. Десятки тысяч получили ранения. Нанесен огромный ущерб украинской экономике.

"И это все происходит в стране в центре Европы! В стране, высокой ценой отстояла свой демократический путь развития. А Кремлевское руководство не оставляет стремлений возродить то Российскую империю, то Советский Союз. Главное в его намерениях - обеспечить свое доминирование в регионе Восточной и даже Центральной Европы. Пересмотреть в свою пользу европейский порядок после 1989 года. Ограничить возможности НАТО и ЕС противостоять русской экспансии. Чтобы реализовать свои планы, Путину нужно установить контроль над Украиной. И это вопрос не только геополитики. Для авторитарной России демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина представляет смертельную опасность. Как доказательство того, что можно строить свою жизнь на других ценностях и принципах, чем авторитаризм", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в 2014 году, после Революции Достоинства, украинское общество окончательно отвергло нео-советскую модель развития. Украинцы сделали выбор в пользу демократических принципов, открытой экономики и высоких социальных стандартов.

Россия своими действиями в отношении Украины, начиная с 2014 года, полностью уничтожила систему европейской безопасности. И сегодня пытается навязать европейцам раздел континента на зоны влияния, игнорируя принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Пытается заменить нормы цивилизованного поведения на законы джунглей. Международное право – на право сильного.

"Именно поэтому мы должны совместно остановить агрессора! Не дать ему диктовать свою политическую волю, шантажировать Украину и демократический мир. Без этого невозможны стабильность и мир в Европе. Да, я уверен, что агрессора можно остановить. Мы видим, что Путин понимает только доводы, подкрепленные силой. Поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное ужесточение санкций против России. И усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной. Я хочу отметить это, именно здесь - в Германии. Стране, которую я очень уважаю и которая была для меня вторым домом. Да, санкции могут иметь негативные последствия и для тех стран, кто их применяет. Но это мощное средство, чтобы заставить агрессора остановиться и отступить. Санкции должны быть болезненными для России. Если они смогут предотвратить кровопролитие в центре Европы, разве это не более важно, чем временные бытовые и экономические неудобства?! Пусть задумаются об этом те, кто выступает за продолжение реализации "Северного потока - 2". Ибо нельзя декларировать приверженность высоким принципам и усиливать свою энергетическую зависимость от России. Понимаю, насколько сложным является для Германии вопрос о поставках оружия в Украину. Но я призываю вас понять, что в Европе сегодня сложилась очень опасная ситуация. И она требует удивительных действий! Никто не сомневается, что Украина является жертвой агрессии. И у Украины должна быть средства, чтобы защищать своих граждан от безжалостной, вооруженной до зубов российской армии. Мы рассчитываем, что Германия сделает шаг в верном направлении. Как поступили наши американские, канадские и многие европейские партнеры", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Виталий Кличко отметил, что с начала российской агрессии Украина добилась заметного прогресса в развитии своего оборонного сектора. Созданы мощные Вооруженные Силы, ценой больших усилий и героизма украинских воинов сдерживают нашествие одной из крупнейших армий мира.

"Вместе с тем чтобы эффективно противостоять агрессору, нам нужна масштабная практическая поддержка наших западных партнеров. Это отвечает нашим общим интересам. Ведь без утоления агрессора невозможно построить новую архитектуру европейской безопасности, невозможно развивать сотрудничество между странами Европы на основе демократии. Сильных не атакуют. Их уважают и боятся. Поэтому мы должны быть сильными - весь демократический мир! Чтобы показать, что наши принципы, международное право и безопасность - это не пустые слова. Что мы за них будем бороться и не дадим уничтожить!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Перед выступлением в земельном Парламенте Баварии Виталий Кличко пообщался с иностранными СМИ и подчеркнул, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, чтобы донести, насколько Украина нуждается в поддержке и помощи.

"Ситуация накаляется. Россия не оставляет попыток начать широкомасштабную войну. Сегодняшние обстрелы на Донбассе, разрушенные школа и садик, ранены украинские военные и мирные жители - тому свидетельство. Демократический мир должен встать рядом с Украиной. В защиту принципов демократии и европейской безопасности! Нужна общая позиция всех наших партнеров, требуются строгие механизмы для удержания агрессора. Если мир "сдаст" Украину, это отзовется во всей Европе!" - подчеркнул Виталий Кличко.