ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через удар по будинку в Умані загинули 5 дітей, одна жінка зникла безвісти, - МВС

Новость на русском →
Умань, Субота 29 квітня 2023 10:27
Через удар по будинку в Умані загинули 5 дітей, одна жінка зникла безвісти, - МВС Фото: через удар по будинку в Умані загинули 5 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п'ятеро дітей. Розбір завалів триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Ігоря Клименка.

За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

"В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - написав Клименко.

Також він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет влучила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

Там досі продовжується розбір завалів. За останніми даними, відомо про 23 загиблих, ще 18 людей отримали поранення, а 17 були врятовані.

Додамо, що сьогодні вранці під час розбору завалів в будинку спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Умань діти ракетный удар
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою