Через ЦНАП можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Кабинет министров Украины расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы). Отныне украинцам туда можно будет обращаться для предоставления льгот и социальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра в Telegram .

В частности, в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, относительно перерасчета пенсий, назначения социальной помощи неработающему лицу, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное.

"Это продолжение нашей политики - государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", - заявил глава правительства.