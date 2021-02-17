Через ЦНАП можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Кабинет министров Украины расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы). Отныне украинцам туда можно будет обращаться для предоставления льгот и социальной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра в Telegram.
В частности, в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, относительно перерасчета пенсий, назначения социальной помощи неработающему лицу, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное.
"Это продолжение нашей политики - государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", - заявил глава правительства.
Как сообщало РБК-Украина, в Украине создают Национальную веб-платформу Центров предоставления административных услуг. Кабинет министров одобрил соответствующий проект постановления.
С помощью платформы, юридические и физические лица смогут онлайн получать информацию для обращения в ЦПАУ.
Эта платформа также должна помочь работникам центров предоставления админуслуг в обмене опытом и распространении лучших практик и процесса обучения.
Кроме того, с помощью платформы можно будет предварительно записаться на прием к работникам ЦНАП, увидеть все отделения страны на онлайн-карте.