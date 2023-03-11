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Через три роки пандемії. Університет Хопкінса перестав збирати дані про COVID-19

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Субота 11 березня 2023 18:40
Через три роки пандемії. Університет Хопкінса перестав збирати дані про COVID-19 Фото: університет Хопкінса перестав збирати дані про COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ресурсний центр щодо коронавірусу університету Хопкінса та медицини від 10 березня припинив збір даних та звітність про COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний ресурс HUB університету Хопкінса.

Як повідомляється, центр працює з того часу, як коронавірус був вперше виявлений у США у січні 2020 року. Перегляди вебсайту установи перевищивши 2,5 мільярда, оскільки він надавав громадськості, журналістам і політикам по всій країні та всьому світу надійну інформацію та експертний аналіз у режимі реального часу.

Зазначається також, що повні дані на вебсайті про пандемію, які поширені з 22 січня 2020 року по 10 березня 2023 року, залишатимуться безкоштовними та доступними.

До того ж, міждисциплінарна група центру Хопкінса, яка консультувала та керувала ресурсним центром щодо коронавірусу, продовжуватиме робити аналіз і рекомендації для громадськості щодо поточної ситуації з пандемією.

Президент університету Джона Хопкінса Рон Деніелс заявив, що кожен підрозділ ресурсного центру зробив свій внесок у те, щоб портал про COVID-19 перетворився на безцінне, надійне джерело інформації та вказівок, на яке покладається громадськість та політики.

"Ця міждисциплінарна швидка реакція на найгіршу світову пандемію століття є прикладом критичної ролі дослідницьких університетів у глобальних кризах. Johns Hopkins продовжує надавати громадськості найновіші дослідження та аналіз пандемії та використовуватиме ці інструменти, щоб продовжувати будувати безпечнішу, здоровішу та стабільнішу глобальну спільноту", - зазначив Деніелс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

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