Перед зустріччю з Путіним його гості проходять карантин, - The Atlantic

Як пише видання, родичі змушені пересуватись лише автомобілями. А ось його гості повинні перебувати на карантині перед зустріччю з ним. Це пов'язано з тим, що Путін "любить життя і одержимий ідеєю безсмертя".

Варто зауважити, що російському диктатору невдовзі виповниться 72 роки. При цьому середня тривалість життя чоловіків у Росії - 67 років.

За даними видання, російське МОЗ вимагає від науково-дослідних інститутів звітів щодо розробок у галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Вони також вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом та спробами зміцнити імунну систему.

"Одержимість президента конфіденційністю можна частково пояснити тим, скільки зараз росіяни знають про особисте життя його улюбленого диктатора Йосипа Сталіна", - сказано у статті.

Раніше РБК-Україна писало про те, що на думку російського опозиціонера Івана Преображенського, у разі смерті Путіна у Росії почнеться конфлікт правлячих еліт. Але з ймовірністю на 70% внаслідок цього конфлікту владу захопить не найагресивніший, а один із існуючих кланів, який деякі інші клани знищить, а з іншими домовиться.

Варто зауважити, що керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що йому відомо про замахи Володимира Путіна. Але спроби поки що невдалі.

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