Через саботаж РФ інспекцій суден у Босфорі світ недоотримує мільйони тонн продовольства

Як зазначається у повідомленні міністерства, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, обсяг експорту знизився на 3 млн тонн щомісяця. Головна причина - цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден у Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

"Починаючи з жовтня 2022 року делегація РФ у Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції", - пояснив Руслан Сахаутдінов, представник України в СКЦ.

За даними Мінінфраструктури, при повноцінному функціонуванні коридору обсяги українського експорту продовольства на світові ринки мали становити 25-29 млн тонн. З 1 серпня 2022 року 17,8 млн тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано з портів Великої Одеси - Одеса, Чорноморськ та Південний - до 40 країн світу.