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Через руйнування українські електростанції зможуть виробити третину від довоєнних обсягів, - NYT

П'ятниця 24 листопада 2023 15:19
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Через руйнування українські електростанції зможуть виробити третину від довоєнних обсягів, - NYT Фото: через руйнування українські електростанції зможуть виробити третину від довоєнних обсягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Станції вироблять 4,5 гігават електроенергії цієї зими, що становить третину довоєнного виробництва країни, згідно з даними ООН", - йдеться в ньому.

Видання зазначає, що ситуація виглядає особливо поганою для теплових електростанцій, які є одним з основних елементів енергетичного балансу України.

В матеріалі підкреслили, що загалом генеруюча потужність України зменшилась в два рази у порівнянні з довоєнним рівнем.

"Щоправда, Україна значно збільшила можливості збивати російські ракети та безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі. Тепер вона має потужні системи протиповітряної оборони, а українські чиновники кажуть, що навколо критично важливих енергетичних об’єктів зведено укріплення", - додали в The New York Times.

Нагадаємо, 22 листопада "Укренерго" вперше за тривалий час зафіксувала дефіцит в енергосистемі.

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