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Через різке похолодання по всій Україні будуть планові та аварійні відключення світла

Фото: відключення світла заплановані на 17 листопада по всій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки погодинних відключень будуть запроваджені по всій Україні впродовж доби 17 листопада. Також сьогодні додатково плануються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

"Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, по всій Україні 16 листопада були застосовані графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення. Це відбулося після того, як 15 листопада відбулася найбільша атака в історії енергетики.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 17 листопада, в Україні очікується перший сніг.

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Укренерговідключеня світлаЕлектроенергія